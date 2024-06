Wie Mitarbeiterwohnungen gegen Fachkräftemangel in Stuttgart helfen

Wohnen in Stuttgart

1 Im Stuttgarter Prießnitzweg sind mehr als 300 Wohnungen für Mitarbeitende des Klinikums entstanden. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Qualifiziertes Personal ist schwer zu finden, die hohen Mieten in Stuttgart machen es nicht einfacher. Wie reagieren Arbeitgeber wie Porsche, Bosch und die Stadt auf die Misere? Welche Firmen in der Region Stuttgart ihre Fachkräfte mit günstigem Wohnraum anlocken und welche – noch – darauf verzichten.











Link kopiert



Die Wohnungsnot in Stuttgart ist groß und die Mieten sind so hoch wie in kaum einer anderen deutschen Großstadt. Auch für Unternehmen ist das ein Problem, sie finden nur schwer qualifiziertes Personal. Manche reagieren darauf, indem sie für ihre Mitarbeitenden Wohnungen bauen. Das schafft Attraktivität als Arbeitgeber und entlastet den Mietmarkt.