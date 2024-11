Wohnen in Stuttgart: Wie lebt es sich in der preisgekrönten Baugruppe im Stuttgarter Westen?

9 Der Blick von der Dachterrasse auf den Innenhof des Baugruppen-Areals in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Im Stuttgarter Westen wurde 2019 ein großes Bauvorhaben als Baugruppe realisiert. Im Olga-Areal leben nun verschiedene Menschen gemeinschaftlich zusammen. Wie sind die Erfahrungen und was sind Herausforderungen bei dieser Bauart? Ein Besuch vor Ort.











Link kopiert



In den Hochbeeten wächst noch der letzte Salat, ein paar vereinzelte Tomaten hängen an den Ranken. Spielzeuge liegen auf den Wegen, verschiedene Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Der Innenhof des Areals im Stuttgarter Westen ist so idyllisch, dass die Stadt weit entfernt scheint. Tatsächlich ist man mittendrin.

Schwieriger Bauprozess mit vielen Diskussionen Lynn Mayer ist eine der Bewohnerinnen des Areals, dessen Verwirklichung als Baugenossenschaft von der Stadt ausgeschrieben und gefördert wurde. „Es war eine große Chance, so preisgünstig in der Innenstadt zu wohnen“, sagt sie über den Wettbewerb für die Förderung. Dementsprechend groß war die Konkurrenz. Die Gruppe um Lynn Mayer setzte sich mit ihrem Antrag durch und begann 2015 den langwierigen Prozess, das Projekt in die Tat umzusetzen. Lesen Sie auch Lynn Mayer im Innenhof des Stuttgarter Olga-Areals, das sie mit ihrer Familie bewohnt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt „32 Einheiten sind viel zu viel für eine Baugemeinschaft“, sagt Lynn Mayer rückblickend. Denn das Bauen als Gruppe bedeutet, dass Entscheidungen gemeinsam getroffen und gegebenenfalls Kompromisse gefunden werden müssen. Bei solch einer großen Gruppe ist das oftmals gar nicht so einfach. „Der Bauprozess war schwierig, wir haben währenddessen zwei Baubetreuer verschlissen“, sagt Mayer, die selbst als Architektin arbeitet. Wenig Flexibilität für die nächsten zehn Jahre Dabeigeblieben seien trotzdem alle, eben weil es so eine große Chance sei, sagt Mayer. Entstanden sind Wohneinheiten mit unterschiedlichen Grundrissen und zwischen 80 und 110 Quadratmetern Größe. Sie selbst bewohnt mit ihrem Partner und den drei Kindern eine Vierzimmerwohnung. Ursprünglich geplant waren nur zwei Kinder, doch Lynn Mayer wurde durch ihre zweite Schwangerschaft Mutter von Zwillingen. Die Wohnung hat deshalb nun eigentlich ein Schlafzimmer zu wenig. Ändern lässt sich das nicht, denn Einheiten mit mehr Zimmern gibt es in dem Areal nicht und alle Beteiligten haben sich verpflichtet, mindestens zehn Jahre dort zu wohnen. Hält das Leben Überraschungen wie etwa Zwillinge bereit, ermöglicht eine Baugenossenschaft also nicht immer die Flexibilität, die beim Bau eines klassischen Eigenheims eventuell gegeben ist. Unsere Empfehlung für Sie Wohnen mitten in der City Das sind 7 der coolsten Stadthäuser in Stuttgart und Region Schön wohnen in Stuttgart und der Region: Wir zeigen sieben der architektonisch gelungensten Einfamilienhäuser mitten in der Stadt. Lynn Mayer ist trotzdem sehr zufrieden: „Es ist wie ein Bullerbü in der Stadt.“ So schön hätten sie es sich alle nicht vorgestellt, sagt die Architektin. Besonderen Wert legt sie auf den gemeinschaftlichen Charakter des Projekts. Viele der Einheiten werden von Familien mit jungen Kindern bewohnt, weshalb es den Kleinen nie an Spielkameraden mangele. Doch auch die Erwachsenen verbringen gern Zeit miteinander. Mit den Jahren haben sich Traditionen gebildet, berichtet Lynn Mayer. Das Jubiläum des Projekts wird immer gemeinsam im Hof gefeiert. Zum Ferienstart essen alle zusammen Pizza. Laue Sommerabende verbringen die Bewohner auf der gemeinschaftlich genutzten Dachterrasse. Die Fußballeuropameisterschaft der Herren im vergangenen Sommer schauten die Bewohner oft zusammen im Gemeinschaftsraum. Ausgestattet mit einer Küche und einer Toilette, können Anwohner den Raum auch mieten, wenn beispielsweise ein Kindergeburtstag ansteht oder Besuch kommt. Hohes Engagement und Zusammenhalt „Man muss sich darauf einlassen“, sagt Lynn Mayer über das Leben in dem Areal. Es sei von Beginn an klar gewesen, dass es ein kinderfreundliches Quartier werden solle. Trotzdem gebe es Anwohner ohne Kinder, die sich manchmal über den Lärm beschweren würden, so die Architekten. Einen Hausmeister gibt es nicht. Ab und an komme es vor, dass jemand den Gemeinschaftsraum nach der Nutzung nicht putze. Diese kleinen Ungereimtheiten sind beim Zusammenleben so vieler Menschen wohl zu erwarten. Das Wagnis hat sich auch architektonisch gelohnt, die Maxacht Gruppe erhielt 2020 den Staatspreis Baukultur des Landes Baden-Württemberg 2020 in der Sparte Wohnungsbau, nicht nur weil mitten in der Stadt nachverdichtet wurde, sondern auch wegen des hohen Holzanteils beim Bau und weil viele Bauteile und Materialien sortenreich trenn- und recycelbar sind. Unsere Empfehlung für Sie Schön wohnen in Metzingen Drei Familien zeigen ihren pinkfarbenen Wohntraum am Fuß der Schwäbischen Alb Mut zur Farbe und zum gemeinsamen Bauen: In Metzingen wagten drei Familien den Versuch, gemeinsam in einer Baugruppe ein Haus zu bauen. Nun leben sie in einem nicht nur farblich ungewöhnlichen Haus. Ein Besuch. Der Tübinger Wohnsoziologe und Stadtforscher Gerd Kuhn weist auf die wichtige Rolle der Gemeinsamkeit bei alternativen Wohnformen wie Baugenossenschaften oder Clusterwohnungen hin: „Oftmals gibt es ein relativ hohes Engagement in den Quartieren und es ist den Anwohnern nicht egal, was dort passiert.“ Bereits seit den Siebzigerjahren werde an solchen Wohnformen geforscht, um dessen Effekte auf die Bewohner und das Zusammenleben zu untersuchen, so der Soziologe. Wieder mehr Gemeinschaft beim Bauen „Es gibt zwei Hauptgruppen, die sich für solche Wohnformen interessieren: Familiengründer mit kleinen Kindern und ältere Menschen, deren Kinder bereits ausgezogen sind“, erklärt Gerd Kuhn. Junge Eltern berichteten oft von enormer Entlastung durch das gemeinsame Wohnen. Älteren Menschen helfe diese Art des Zusammenlebens laut dem Stadtforscher dagegen oft aus der Isolation. Unsere Empfehlung für Sie Wohnprojekt: Kesselhof in Stuttgart-Botnang Gemeinschaftliches Wohnen: Ich, wir und das Haus Der Kesselhof in Stuttgart-Botnang bietet 18 Menschen Wohnraum, der auch für die kommenden Generationen bezahlbar gesichert sein wird. Über das Teilen, die Teilhabe und Temperamente. Lynn Mayer ist unter anderem deshalb froh, in ihrem Areal zu leben. Wenn die Sonne auf die gemeinschaftlich genutzten Hochbeete scheint und von überall her im Innenhof Kinderlachen zu hören ist, ist leicht verständlich, warum.