Wohnen in Stuttgart: „Wenn Innenstadt, dann jetzt“ – Degerlocher Junge zieht ins Leonhardsviertel

Colyn Heinze, bekannt als Degerlochs Bezirksvorsteher, zieht ins sanierte Leonhardsviertel und beleuchtet die Gentrifizierung. Was bedeutet das für das Viertel?

Wer den Namen Colyn Heinze hört, verortet diesen direkt in Degerloch. Er ist ja schließlich auch Degerlochs Bezirksvorsteher. „Nach 27 Jahren in Degerloch wohne ich seit über zwei Jahren im Leonhardsviertel – und das mittendrin“, sagt der Stuttgarter, der unter anderem auch in der Kulturszene im Kessel sehr engagiert ist – etwa bei Hotel Central oder Cinema Futuro.

Das Haus, in dem er nun wohnt, sei mal ein Arbeiterhaus gewesen – mittlerweile super saniert. „Durch mein Wohnen dort trage ich zur Gentrifizierung bei, das ist mir bewusst.“ Aber der Stuttgarter Miet- und Wohnungsmarkt ist nun mal, wie er ist.

Das heißt zwar nicht, dass man nimmt, was man kriegen kann, aber wer in Mitte, Süd oder West sucht, freut sich eben über jemanden, der jemanden kennt, der was weiß.

„Man muss entweder extremes Glück oder eine Verbindung haben und ich hatte glücklicherweise eine Kombination aus beidem“, erinnert sich Heinze. Es habe sich so gut gefügt, sodass für den Bezirksvorsteher gleich klar war: „Ich gehe nicht weiter auf die Suche.“

Sonntagnachmittags im Leonhardsviertel

Die Lage habe ihn direkt begeistert und der 29-Jährige wollte auch keine Kompromisse mehr eingehen. „Ich dachte mir damals: Wenn ich noch einmal in die Innenstadt ziehe – die meisten in meinem Alter ziehen ja eher aus der Stadt raus – dann jetzt.“

Und neben allem, was im Leonhardsviertel abgeht, sei es sonntagnachmittags am merkwürdigsten, dort unterwegs zu sein. „Wenn keine Bar und Kneipe offen ist, dann herrscht so eine komische Ruhe-nach-dem-Sturm-Stimmung“, findet der smarte Cineast.

Außerdem beobachtet Heinze das Wohnen im Leonhardsviertel aus mehreren Blickwinkeln und gibt zu bedenken: „Wenn die Prostitution aus der Altstadt ausgelagert wird, was passiert dann mit dem Viertel? Insbesondere in Anbetracht der jetzt schon kritischen Lage bei Lärmbeschwerden sehe ich wenig Chancen für neue Bars oder sogar Clubs.“