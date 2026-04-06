Wohnen in Stuttgart: „Wenn Innenstadt, dann jetzt“ – Degerlocher Junge zieht ins Leonhardsviertel

Colyn Heinze, bekannt als Degerlochs Bezirksvorsteher, zieht ins sanierte Leonhardsviertel und beleuchtet die Gentrifizierung. Was bedeutet das für das Viertel?
Wer den Namen Colyn Heinze hört, verortet diesen direkt in Degerloch. Er ist ja schließlich auch Degerlochs Bezirksvorsteher. „Nach 27 Jahren in Degerloch wohne ich seit über zwei Jahren im Leonhardsviertel – und das mittendrin“, sagt der Stuttgarter, der unter anderem auch in der Kulturszene im Kessel sehr engagiert ist – etwa bei Hotel Central oder Cinema Futuro.