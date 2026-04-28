Wohnen in Stuttgart: Vorbildliches Wohnquartier am Stuttgarter Stöckachplatz

Party für Stuttgarts besonderes Vorzeigequartier im Stuttgarter Osten. Wie die 28 neuen Wohnungen gelungen sind – und wer die Architekten sind.

Bezahlbarer, dazu gestalterisch gelungener Wohnraum ist gefragt – auch in Stuttgart. Und im Stuttgarter Osten haben nun Mieterinnen und Mieter solche Wohnungen bezogen. Auf dem Gelände der ehemaligen Hauswirtschaftlichen Schule ist ein architektonisch überzeugendes Ensemble entstanden, entworfen vom Stuttgarter Büro Harris und Kurrle Architekten für die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG).

28 neue Wohnungen für Stuttgart 28 Wohnungen bieten Raum für unterschiedliche Lebensentwürfe. Das Raphaelhaus hat Wohnungen dort, eine Kita, ein Stadtteilcafé sowie ein Supermarkt beleben das Viertel. Der Platz vor dem Häuserensemble – bisher vor allem einer für Autos – wird noch gestaltet. Gefeiert wird aber jetzt schon, am Mittwoch, 29. April, wird das neue Quartier eingeweiht.

Eine Kita gibt es im Quartier. Und ein Steg führt vom Stuttgarter Stöckachplatz zur Landhausstraße. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Mit dem Neubau ist im Sanierungsgebiet Stuttgart 29 (Teilbereich Stöckach) ein neues Stadtteilzentrum entstanden, es wurde seit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets im Jahr 2012 mit starker Bürgerbeteiligung begleitet, was sich auch an der Gestaltung der Häuser – von der Fassadenbegrünung bis zu den Holz-Klappläden – ablesen lässt.

Bürgerbeteiligung beim Stuttgarter Neubauprojekt

Eine von Bürgerinnen und Bürgern initiierte Ausstellung zeigt diese Beteiligungsprozesse rund um den Neubau und die Umgestaltung am Stöckach mit Fotos, Protokollen und Eindrücken aus dem Stadtteil. Ein kinder- und familienfreundliches Fest und Führungen begleiten die Eröffnung.

Reden? Gibt es auch. (Beginn um 14.30 Uhr). Es sprechen Samir M. Sidgi, Geschäftsführer der SWSG und Peter Pätzold, Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt. Auch Pfarrer Klaus Käpplinger,Vorstandsvorsitzender der eva und Aufsichtsratsvorsitzender der eva Kinderbetreuung, wird ein Grußwort sprechen.

Info

Anfahrt

Den Stöckachplatz erreicht man mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit den Linien U1, U2, U4, U9, U14 bis zur Haltestelle Stöckach.