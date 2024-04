12 Mangelware – barrierearme Mietwohnungen. Dieses Wohnhaus mit Aufzug wurde vom renommierten Stuttgarter Architekturbüro LRO Architekten entworfen. Foto: Roland Halbe/Roland Halbe

Immobilien sind teuer und manche existieren kaum – barrierearme Wohnungen mit Aufzug in Stuttgart und im Land. Was Immobilienentwickler, Baugenossenschaften und städtischer Wohnungsbau dagegen unternehmen und wo es Förderungen gibt.











Wer ein Haus bauen will oder eine Wohnung kauft, malt sich das Projekt in schönen Farben aus. Unten wird großzügig gewohnt, oben sind die Rückzugsräume, so ist häufig die Planung – Treppensteigen hält ja gesund. Platz für einen Aufzug vorhalten, ihn sogleich einbauen oder in ein Haus einziehen, das bereits über einen Aufzug verfügt, wäre schon gut, kostet aber beim Bau und im Unterhalt.