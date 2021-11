1 Nachhaltiges Haus am Hang auf einem der schönsten Hügel Stuttgarts. Foto: © Brigida González, Stuttgart

Der Bau am Hang ist anspruchsvoll, dafür haben die Bewohner tolle Aussichten: Die zehn bemerkenswertesten Einfamilienhäuser am Hang in Stuttgart und anderswo.















Link kopiert

Stuttgart - Glücklich, wer heutzutage überhaupt noch in Grundstück findet. Wenn es dann auch noch um eine Hanglage handelt, ist das mit besonders viel Planung und baulichem Aufwand verbunden. Zugleich werden die Bewohner oft mit toller Aussicht belohnt. In den folgenden Plus-Angeboten unserer Redaktion geben wir einen Einblick in solche Häuser am Hang, die sonst für die Öffentlichkeit unzugänglich sind.

Villa auf einem der schönsten Hügel Stuttgarts

Dieses Architektenhaus befindet sich auf einem der schönsten Hügel Stuttgarts. Yonder Architekten haben das alte Haus am Hang grundlegend umgebaut und Preise erhalten – auch wegen der Nachhaltigkeit – es ist ein Energie-Plus-Haus. Und wenn die Treppen mal zu steil werden, kommt der neu eingebaute Aufzug zum Einsatz.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Nachhaltiges Wohnen mit Aussicht in Stuttgart

Umgebautes Reihenhaus mit Ausblick in Stuttgart

Ein Haus aus den 80er-Jahren wurde saniert und die Lage am Hang so ausgenützt, dass zwei Terrassen und ein großes Fenster den Blick freigeben auf die schöne Umgebung – die Weinberge im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Haus mit Blick auf die Weinberge in Stuttgart

Holzhaus auf der Stuttgarter Halbhöhe

Blick auf Stuttgarts Osten und so naturnah, dass manchmal Rehe vorm Haus zu sehen sind: das gelingt einer Familie, die in einem architektonisch reizvollen Haus am Hang in Stuttgart lebt.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Lichtdurchflutetes Holzhaus am Hang

Architektenvilla auf dem Killesberg

Als eine der überregional bekannten Halbhöhen in Stuttgart gilt der Killesberg. Architekt Alexander Brenner hat hier ein Haus gebaut und die Hanglage so genutzt, dass mehrere Balkons und Terrassen großartige Ausblicke auf die Stadt erlauben.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Villa mit Ausblick auf die Stadt

Betonhaus in den Hang geschmiegt in Schorndorf

Wie in den grünen Hang hineingeschmiegt wirkt das Einfamilienhaus aus Beton am Rande von Schorndorf. Die abgeschrägte Lage wird für mehrere Terrassen genutzt, Nach Süden geht der Blick in Richtung Stadt. Direkt neben dem Haus beginnen Wiesen und schöne Spazierwege.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Haus am Rande der Apfelbaumwiese in Schorndorf

Preisgekröntes Haus in Pliezhausen

Wie ein Findling schmiegt sich das mehreckige, vielfach preisgekrönte Haus in das leicht abgeschrägte Grundstück in Pliezhausen in der Metropolregion Stuttgart. Der Eingang befindet unten neben der Garage, der Blick aus der ein Stockwerk weiter oben gelegenen Küche bietet Ausblicke.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Markantes Haus in Grau in Pliezhausen

Villa auf der Ulmer Halbhöhe

Begehrte Halbhöhenlagen gibt es nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch in Ulm. Besuch in einer Villa mit Aussicht auf viel Grün und einen Swimming-Pool im oberen Gartenbereich.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Haus mit Ausblick in Ulm

Schwarzwaldhaus am Hang

Wer im Schwarzwald lebt, findet oft Hanglage-Grundstücke – auch bei einem Haus, das traditionelle Schwarzwaldarchitektur neu interpretiert, musste jede Menge Erde ausgehoben werden. Das Ergebnis ist ein gelungenes Haus mit vielen Treppen und der Möglichkeit, einen Aufzug einzubauen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Schwarzwaldhaus am bewaldeten Hang

Haus in Schräglage im Allgäu

Stuttgarter Architekten konzipierten dieses vieleckige Einfamilienhaus in Wangen im Allgäu. Der Kern des Gebäudes ist aus Beton und die Hülle ist aus Holz. Das Dach ist mit naturbelassenen Aluminium-Schindeln gedeckt. Der Dachbalkon erlaubt Blicke in die Berge.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Vieleckiges Haus am Hang im Allgäu

Haus mit Patio und Sonnenterrasse in Lemgo

Das Grundstück war handtuchschmal und abschüssig. Eine Herausforderung, die der Architekt mit einem interessanten Grundriss des Hauses meisterte – samt lauschigem Patio und uneinsehbarer Sonnenterrasse.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wie in südlichen Gefilden: Traumhaus mit Patio