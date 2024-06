Wohnen in Stuttgart-Rot

18 Das Quartier am Rotweg soll neu gestaltet werden – hier das Fotos eine Modells. Damit ein für die Zukunft tragbarer Stadtraum entstehen kann, sollte man sich auch mit der Geschichte des Viertels beschäftigen. Foto: /Victor S. Brigola

Der Stadtteil Stuttgart-Rot soll zwei neue Quartiere erhalten: eine Chance, aber auch eine Gefahr. Ein Rundgang durch den Stadtteil Rot im Jahr 2023 – und ein Jahr später. Was hat sich in der Zwischenzeit getan?











Ein Ort, ein Wunsch, viele Studenten. Das war im Jahr 2023 die Ausgangslage. Konkret gesprochen: Im Garten des Immanuel-Grözinger-Hauses, einem Hochhaus, das ein Wohnheim für Männer in Stuttgart-Rot ist, sollte ein Gewächshaus entstehen. Aus dem Wunsch der Bewohner wurde ein Plan: In Anbetracht des Ortes, also dem Garten, sollte ein organisches Gewächshaus entstehen, das runde und weiche Formen hat statt scharfer Kanten.