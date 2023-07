7 Stylistin Julia Kessel wollte jemand anderes eine Freude machen – und will es auch wieder tun. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Stuttgart - Eben noch war Balian der kleine Prinz im Himmelbett. Jetzt taucht er ab. Als Kapitän Nemo in Neptuns submarines Reich, in dem ein Wal, begleitet von Putzerfischen, durchs Wasser gleitet, in dem sich Seepferdchen, Oktopus, Tintenfisch und Wasserschildkröten tummeln, Korallenzweige und Seesterne rot leuchten und oben drüber ein Angler im Kahn seine Schnur ins Wasser hält. Fehlt nur noch das Rauschen der Meereswellen, das den Zweieinhalbjährigen künftig sanft in den Schlaf gleiten und vom Gesang der Wale träumen lässt.