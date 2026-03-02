Wohnen in Stuttgart: In welchen Bezirken besonders viel Wohngeld bezahlt wird

Wohngeld soll den Zugang zu Wohnraum sichern. Eine Reform ließ die Zahl der Empfänger in Stuttgart zuletzt massiv steigen. Ihr Anteil ist dabei stadtweit sehr ungleich.
Wohngeld ist eine wichtige Stütze für Haushalte mit geringem Einkommen. Es soll ihnen Zugang zum in vielen Städten hart umkämpften Wohnraum verschaffen. In Stuttgart hat sich die Zahl derjenigen, welche diese Leistung beziehen, in den vergangenen Jahren deutlich erhöht: Im Jahr 2024 gab es 4324 reine Wohngeldhaushalte (1,33 Prozent aller Haushalte), wie aus Daten des Amts für Soziales und Teilhabe der Stadt Stuttgart hervorgeht.