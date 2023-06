Wohnen in Stuttgart

29 Künstlerin Danielle Zimmermann und Philosoph Dirk Lenz in ihrem Atelierhaus in der Reitzensteinstraße Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Lieben, wohnen und arbeiten unter einem Tonnendach an der Schnellstraße: Ein Besuch im Gesamtkunstwerk-Haus in Stuttgart von Danielle Zimmermann und Dirk Lenz.









Wer mal wieder auf der B 14 stadtauswärts in Richtung Bad Cannstatt im Stau steht, schaut sich vielleicht einmal ein bisschen um. Auf der rechten Seite zwischen Bäumen und Gesträuch sind bogenförmige Wellblech-Dächer und Flachdachboxen im Wechsel zu sehen – wohnt denn da tatsächlich jemand, so direkt an dieser staugeplagten Straße?