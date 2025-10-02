Wohnen in Stuttgart: Eigenheime in Stuttgart verkaufen sich besser – Mietmarkt bleibt angespannt

Der Stuttgarter Immobilienmarkt pendelt sich nach drei schwierigen Jahren laut City-Report ein. Die Kaufpreise gehen einen Tick nach oben, bei den Mieten hat sich wenig geändert.
Die Immobilienumsätze sind in Stuttgart im Jahr 2025 erstmals wieder nach oben gegangen. Davor hatte die Niedrigzinsphase bis Mitte 2022 den Stuttgarter Immobilienmarkt maßgeblich geprägt: Günstige Finanzierungskonditionen befeuerten die Nachfrage, wodurch sich das begrenzte Angebot an Wohnimmobilien weiter verknappte und die Preise spürbar anstiegen. Selbst auf dem bereits hohen Preisniveau hielt die Nachfrage an.