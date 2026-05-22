Wohnen in Stuttgart: Ehe-Aus nur vorgetäuscht? Kritik an Tricks bei Eigenbedarfskündigungen

Immer wieder werde der Eigenbedarf von Vermietern nur vorgetäuscht, sagt der Stuttgarter Mieterverein. Haus & Grund hält dagegen. Das Thema wird auf Bundesebene zurzeit geprüft.
Eine Wohnung oder ein Haus ist für die meisten Menschen mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es ist ein Zuhause. Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs kann für viele Mieter deshalb eine mittlere Katastrophe darstellen. Zumal der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist und es schwierig ist, eine neue Wohnung zu finden. Die fehlende Zahl an Wohnungen sorgt aber gleichzeitig erst dafür, dass die Zahl der Eigenbedarfskündigungen derzeit steigt.