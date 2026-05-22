Wohnen in Stuttgart: Ehe-Aus nur vorgetäuscht? Kritik an Tricks bei Eigenbedarfskündigungen

Immer wieder werde der Eigenbedarf von Vermietern nur vorgetäuscht, sagt der Stuttgarter Mieterverein. Haus & Grund hält dagegen. Das Thema wird auf Bundesebene zurzeit geprüft.

Eine Wohnung oder ein Haus ist für die meisten Menschen mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es ist ein Zuhause. Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs kann für viele Mieter deshalb eine mittlere Katastrophe darstellen. Zumal der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist und es schwierig ist, eine neue Wohnung zu finden. Die fehlende Zahl an Wohnungen sorgt aber gleichzeitig erst dafür, dass die Zahl der Eigenbedarfskündigungen derzeit steigt.

Das ist zumindest laut dem Mieterverein Stuttgart so. Wenn ein Vermieter selbst eine Wohnung suche, aber keine finde, greife er viel schneller auf sein Eigentum zurück und mache Eigenbedarf geltend. Deshalb habe der Mieterverein Stuttgart „aus den Gesprächen mit den Beraterinnen und Beratern schon den Eindruck, dass es wirklich mehr geworden ist über die Jahre“, sagt Ralf Brodda, Chef des Mietervereins Stuttgart. Ein Teufelskreis.

Kommission: mögliche Neuregelung von Eigenbedarfskündigungen

Auch die Bundesregierung stellt das derzeitige Mietrecht infrage. Eine im September 2025 eingesetzte Expertenkommission zur Mietrechtsreform hat die Aufgabe, Vorschläge zur Verbesserung des Mietrechts zu erarbeiten. Ein zentraler Aspekt dieser Arbeit ist die Überprüfung und mögliche Neuregelung von Eigenbedarfskündigungen, um die Rechte von Mieterinnen und Mietern zu stärken und missbräuchliche Kündigungen zu verhindern.

Dabei geht es um mehrere Punkte: Die Nutzung von Eigenbedarf soll möglicherweise auf den engsten Familienkreis beschränkt werden. Es soll zudem sichergestellt werden, dass Eigenbedarf nur geltend gemacht wird, wenn die Wohnung tatsächlich als Lebensmittelpunkt dient, und nicht nur sporadisch (etwa als Zweitwohnung) genutzt wird. Auch reagiert die Kommission auf Berichte, wonach Eigenbedarf genutzt wird, um Wohnungen nach Mieterwechseln zu deutlich höheren Mieten neu zu vermieten.

Der Eigentümerverein Haus & Grund Stuttgart indes hält eine Reform nicht für notwendig – zumal der Verein laut dem Pressesprecher Marius Livschütz auch keinen Anstieg der Beratungen zum Thema Eigenbedarfskündigungen bei sich zu verzeichnen habe: „Die Beratungshäufigkeit bei Haus & Grund Stuttgart bezüglich Eigenbedarfskündigungen ist weiter unverändert auf niedrigem Niveau“, sagt Livschütz. Außerdem stellt in der Prozess-Statistik des Deutschen Mieterbunds für 2025 die Eigenbedarfskündigung mit 6,8 Prozent einen sehr geringen Anteil bei den Streitgegenständen in Mietrechtsprozessen (Zahlen der DMB-Rechtschutz-Versicherung AG) dar.

Gegen eine Reform spricht für Haus & Grund auch, dass „Vermieter bereits heute nicht frei über ihr Eigentum verfügen können“, so Livschütz. So sei eine ordentliche Kündigung des Mieters nur in drei Fällen möglich: Erstens, wenn der Mieter gegen seine vertraglichen Obliegenheiten verstößt, also beispielsweise wiederholt die Miete nicht bezahlt. Ein weiterer Grund ist der Eigenbedarf, wenn der Vermieter die Räumlichkeiten für sich, Familienangehörige oder im Haushalt lebende Personen benötigt. Der dritte Grund ist, wenn die Vermietung eine angemessene wirtschaftliche Verwertung, also etwa einen Abriss oder eine umfassende Sanierung, der Liegenschaft verhindert und der Vermieter dadurch einen erheblichen Nachteil hinnehmen müsste. „Weitergehende Einschränkungen der Möglichkeiten für Eigentümer, über ihr Eigentum zu verfügen, lehnt Haus & Grund strikt ab“, sagt Livschütz.

Brodda sieht hauptsächlich die Eigenbedarfskündigung als reformbedürftig an: „Besonders problematisch ist, dass in vielen Fällen der Eigenbedarf nur vorgetäuscht wird, um unliebsame Mieter mit niedrigen Mieten loszuwerden“, sagt er. „Gelegentlich erleben wir Situationen, in denen ein Ehepaar mit einer Trennung kündigt, und nach dem Umzug heißt es plötzlich: Wir haben uns wieder versöhnt“, berichtet er. Für Mieter sei es extrem schwierig, das Gegenteil zu beweisen – und meist ließe sich ein Missbrauch erst nach dem Auszug der gekündigten Mieter belegen. Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei vermieterfreundlich. „Sobald das Wort ‚Eigenbedarf‘ in der Kündigung steht, wird diese meist akzeptiert. Der Mieter trägt die Beweislast, wenn er nachweisen will, dass der Eigenbedarf nur vorgeschoben war“, sagt Brodda.

„Vortäuschung ist bereits heute nach geltendem Recht unzulässig“, sagt Livschütz. Sie läge insbesondere dann nahe, wenn die benannte Eigenbedarfsperson nie in die Wohnung einzieht oder die Wohnung kurz nach Auszug des Mieters weiterverkauft oder an Dritte weitervermietet wird, ohne dass der Vermieter einen nachvollziehbaren nachträglichen Wegfall des Eigenbedarfs darlegen kann. In solchen Fällen kann der Vermieter schadensersatzpflichtig sein. Der frühere Mieter kann unter anderem Ersatz für Umzugskosten, Maklerkosten, eine höhere Miete der Folgewohnung sowie sonstige durch den Auszug verursachte Vermögensnachteile verlangen. „Selbstverständlich muss Missbrauch und Vortäuschung sanktioniert werden.“

Haus & Grund: „Der Wohnraum gehört dem Eigentümer“

Kritisch sieht der Mieterverein auch die Ausweitung des Personenkreises, für den Eigenbedarf geltend gemacht werden kann. Mittlerweile können Vermieter sogar für Neffen, Enkel oder im Haushalt lebende Personen wie Au-pairs kündigen. „Dass man die eigenen Kinder oder Eltern mit Wohnraum versorgen darf, ist richtig. Aber die Ausweitung auf weitere Kreise ist nicht notwendig“, sagt Brodda.

Auch das sieht Haus & Grund anders: Der Verein lehnt eine weitere Eingrenzung „des bereits heute sehr eng definierten Personenkreises sowie eine noch engere Definition der Nutzung des Wohnraums als Grund der Eigenbedarfskündigung“ strikt ab. „Es darf nämlich nicht vergessen werden: Der Wohnraum gehört dem Eigentümer, der bereits heute massiv in seinem Eigentumsrecht beschränkt ist und bei Vermietung kaum eine Möglichkeit hat, über sein Eigentum zu verfügen. Jede weitere Einschränkung seiner Rechte führt dazu, dass der private Kleinvermieter seinen Wohnraum gegebenenfalls nicht weiter dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stellt oder große Wohnungsunternehmen mit großen Rechtsabteilungen das Ruder übernehmen. Das ist auch nicht im Interesse der Mieter“, sagt Livschütz.

Für den Mieterverein sind Urteile besonders ärgerlich, bei denen Eigenbedarf auch für Zweitwohnungen oder berufliche Nutzung anerkannt wurde. In einem bekannten Fall durfte laut Brodda ein Zahnarzt eine Wohnung freikündigen, um seine Tochter alle zwei Wochen besuchen zu können. „Das kann bei einem engen Wohnungsmarkt nicht richtig sein. Da verliert jemand seinen Hauptwohnsitz, damit jemand anderes dort gelegentlich ein paar Stunden verbringt“, kritisiert er.

Der Mieterverein Stuttgart setzt sich bereits seit 2019 für schärfere Regelungen ein. Konkret fordert er eine Beweislastumkehr: Künftig soll der Vermieter auch nachträglich beweisen müssen, dass der Eigenbedarf tatsächlich bestand und nicht nur vorgeschoben war. Zudem sollte der Kreis der Berechtigten wieder eingeschränkt und der Eigenbedarf auf den Hauptwohnsitz beschränkt werden. „Solche Geschichten, fürs Wochenende eine Wohnung freizukündigen, können bei einem engen Wohnungsmarkt nicht richtig sein“, betont der Vereinssprecher. Bislang konnten trotz jahrelanger Bemühungen keine Verbesserungen erreicht werden. Im Gegenteil: „Manchmal haben wir sogar den Eindruck, dass die Rechtsprechung extrem großzügig damit umgeht.“ Vielleicht wird die Kommission der Bundesregierung dies bald ändern: Sie hat bis Ende 2026 Zeit, ihre Vorschläge vorzulegen.

Info

Gesetzliche Kündigungsfristen

Die Fristen richten sich nach der tatsächlichen Dauer des Mietverhältnisses gemäß § 573c BGB. Bis zu 5 Jahren: 3 Monate Kündigungsfrist, über 5 Jahre: 6 Monate Kündigungsfrist, über 8 Jahre: 9 Monate Kündigungsfrist. Das Kündigungsschreiben muss dem Mieter spätestens am 3. Werktag eines Monats zugehen.

Welche Härtefallregelungen schützen die Mieter?

Mieter können einer Kündigung gemäß Paragraf 574 BGB widersprechen, wenn diese für sie eine unzumutbare Härte darstellt. Ob ein Härtefall vorliegt, wird von den Gerichten im Einzelfall geprüft. Zu den möglichen Härtegründen zählen hohes Alter, lange Wohndauer, schwere Erkrankungen, Behinderungen oder die schulische Situation von Kindern.

Was für Rechte hat der Vermieter?

Zieht ein Mieter nicht fristgerecht aus, können Vermieter eine Räumungsklage erheben. Eigenbedarfskündigungen sind nach Mietschulden mittlerweile die zweithäufigste Ursache für Räumungsklagen.