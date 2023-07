1 Wann hier in Bad Cannstatt gebaut wird, steht in den Sternen. Foto: Edgar Rehberger

Auf dem Areal an der Hofener/Gnesener Straße/Zuckerleweg in Bad Cannstatt soll ein neues Quartier mit Wohnungen, Kita und gewerblicher Nutzung entstehen. Das Gelände hat inzwischen einen neuen Besitzer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit 20 Jahren steht die ehemalige Bettfedernfabrik in Bad Cannstatt leer. Auf dem Areal an der Hofener/Gnesener Straße/Zuckerleweg soll ein neues Quartier mit gemischter Nutzung entstehen. Der Gemeinderat gab dem Bebauungsplan im Dezember 2021 grünes Licht. 2015 hat ein Esslinger Investor einen Großteil des Geländes erworben, inzwischen aber an eine Immobilien AG mit Sitz in Leipzig weiterveräußert. „Wenn es nach uns gegangen wäre, wäre das Projekt schon realisiert“, beschreibt der frühere Investor. „Das Problem liegt nicht an uns.“