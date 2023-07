Wohnen in schönen Gebäuden

22 Die Besitzer des Hauses betonen den Charme des Hauses aus den 50ern mit Accessoires und Möbeln wie den Eames-Stühlen. Beim aufwändigen Umbau wurde auch neues Eichenholz-Parkett verlegt, Terrassentüren sorgen für deutlich mehr Licht im Ess- und Wohnbereich. Foto:

Es muss nicht immer ein neues Haus vom Architekten sein: So wurde aus einem altmodischen Bau aus den 1950er Jahren ein zeitgemäß stilvolles Einfamilienhaus für eine vierköpfige Familie.









Darmstadt - Das Dach ist leicht vermoost, dafür sehen die Fensterblendläden und die Balkonverkleidung in Gelbgrau filigran und elegant aus. Das könnte das Haus sein, das eine Auszeichnung für die 30 schönsten Wohnkonzepte erhalten hat. Die Hausnummer stimmt, vor der Gartentür haben sich zudem die Architektin Bianca Lautenschläger-Haerlin und der aus Stuttgart stammende Innenarchitekt Ingo Haerlin eingefunden, die seit gut zehn Jahren in Darmstadt unter dem Firmennamen „Design in Architektur“ firmieren.