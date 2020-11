Heftiger Unfall in Degerloch Feuerwehr befreit Schwerverletzten aus Auto

Ein 45-Jähriger ist mit seinem Fiat am Mittwochabend in Degerloch unterwegs, als er auf einer Kreuzung mit einem 30-jährigen Hyundai-Fahrer zusammenstößt. Der 45-Jährige wird in seinem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr rückt an.