Wohnen in Remseck: Was macht dieses Neubaugebiet im Kreis Ludwigsburg so besonders?

Größer, schneller, autofrei: In Remseck-Aldingen (Landkreis Ludwigsburg) entsteht derzeit ein Wohngebiet, das in mehrerlei Hinsicht Maßstäbe setzt. Die vier wichtigsten Punkte.
Was man sich vor einem Jahr noch nicht so recht vorstellen konnte, ist heute deutlich sichtbar: Das Neubaugebiet „Freiraum“ am Ende der Lange Straße im Remsecker Stadtteil Aldingen. Innerhalb einiger Monate wurden am westlichen Ortsrand die Häuser hochgezogen, Anfang 2026 können die ersten Bewohner einziehen. Hier sind die Fakten zum Neubaugebiet: