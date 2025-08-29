Wohnen in Remseck: Was macht dieses Neubaugebiet im Kreis Ludwigsburg so besonders?

Größer, schneller, autofrei: In Remseck-Aldingen (Landkreis Ludwigsburg) entsteht derzeit ein Wohngebiet, das in mehrerlei Hinsicht Maßstäbe setzt. Die vier wichtigsten Punkte.

Was man sich vor einem Jahr noch nicht so recht vorstellen konnte, ist heute deutlich sichtbar: Das Neubaugebiet „Freiraum“ am Ende der Lange Straße im Remsecker Stadtteil Aldingen. Innerhalb einiger Monate wurden am westlichen Ortsrand die Häuser hochgezogen, Anfang 2026 können die ersten Bewohner einziehen. Hier sind die Fakten zum Neubaugebiet:

1. Die Größe „Freiraum“ ist eines der größten Neubauprojekte im Landkreis Ludwigsburg. Entstanden sind unter der Federführung der Bietigheimer Wohnbau inzwischen zehn Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 10.000 Quadratmetern Wohnfläche, verteilt auf 126 Wohnungen zwischen zwei und fünf Zimmern. Mehr als 200 Menschen werden hier einmal leben. 30 der 126 Wohnungen sind barrierefrei.

2. Die Bauzeit

Florian Zürn (Bietigheimer Wohnbau) und Suzana Bast (Dreßler Bau) besprechen den Baufortschritt. Foto: Werner Kuhnle

Der Zeitplan war ambitioniert und manch einer unkte, dass er nicht einzuhalten wäre. Die beauftragte Dreßler-Bau GmbH aus Karlsruhe bewies das Gegenteil. Baubeginn war im Februar 2024, dann ging es Schlag auf Schlag: Der offizielle Spatenstich war im Juni, das Richtfest im vergangenen November. Inzwischen sind die ersten Häuser fertig. Es fehlen noch Feinschliff und Außenanlagen, im ersten Quartal 2026 können die ersten Bewohner einziehen, sagt Florian Zürn, Projektleiter bei der Bietigheimer Wohnbau.

Wie das innerhalb so kurzer Zeit alles funktionieren konnte? „Wir arbeiten mit dem Lean-Prinzip“, erklärt Suzana Bast, Oberbauleiterin bei Dreßler Bau. Heißt: Die Arbeiten sind ganz genau aufeinander abgestimmt und in jedem Taktbereich ist immer nur ein Gewerk tätig. Ein Rädchen greift ins andere, am Ende stehen schlanke zwei Jahre Bauzeit für das gesamte Neubaugebiet.

3. Die Extras

Das neue Quartier am Ortsrand von Aldingen wird autofrei sein. Das heißt, dass auf den Straßen nur die Müllabfuhr unterwegs sein wird und im Notfall die Feuerwehr. Letzteres „wird hoffentlich nie passieren“, sagt Suzana Bast. Den Bewohnern stehen rund 200 Parkplätze in den zwei Tiefgaragen zur Verfügung. Von dort kommen sie trockenen Fußes und via Aufzug in ihre Häuser. Geheizt wird über eine Heizzentrale mit Pellets, auf den Dächern sind Photovoltaik-Anlagen. Den Bewohnern steht damit ein Mieter-Strom-Modell zur Verfügung.

Am Rand des Wohngebietes werden zwei Spielplätze entstehen, in der Mitte zwei so genannte Quartiersplätze mit Bäumen und Sitzgelegenheiten. Hier können die Bewohner zusammenkommen, genauso wie im Gemeinschaftsraum. Egal ob Mieter oder Eigentümer, ihn kann jeder buchen und nutzen – für Geburtstagsfeiern, Yogastunden oder Quartiersfeste.

4. Der Preis

Der Quadratmeterpreis liegt bei rund 6200 Euro. So ist zum Beispiel eine Zwei-Zimmer-Wohnung für etwa 310.000 Euro zu haben, eine 120 Quadratmeter große Fünf-Zimmer-Wohnung für 759.000 Euro. Zudem wird in zwei der Häuser preisreduzierter Mietwohnungsbau für Menschen mit Wohnberechtigungsschein umgesetzt.

Im Gegensatz zu anderen Neubaugebieten im Umkreis läuft der Verkauf in Aldingen relativ gut – das Neubaugebiet scheint trotz schwächelndem Wohnungsmarkt beliebt zu sein.