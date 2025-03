Wohnen in Metropolen: Hohe Mieten in Großstädten verschärfen Ringen um Fachkräfte

Hohe Mieten in Großstädten verschärfen Ringen um Fachkräfte

Wohnen in Metropolen

3 Die Mieten in Großstädten wie Frankfurt sind stark gestiegen und belasten Verbraucher. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Gastronomie, Shopping, Kultur, Jobs: Großstädte bieten viel, wenn da nicht die hohen Mieten wären. Manche Menschen ziehen deshalb weg, zeigt eine Umfrage - mit Folgen für die Wirtschaft.











Frankfurt/Main - Die hohen Mieten in deutschen Großstädten sind einer Studie zufolge eine Hürde für Unternehmen im Ringen um Fachkräfte. Viele Menschen sehen das teure Wohnen laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC als zentralen Nachteil für das Leben in Metropolen. Das geht so weit, dass gut ein Drittel über einen Jobwechsel wegen hoher Mieten nachdenkt - eine Minderheit zieht tatsächlich deshalb um.