Wohnen in Leonberg: Raus aus der Stadt – neues Wohngebiet lockt mit Garten

Familie Hildebrandt verlässt den Marienplatz in Stuttgart für mehr Natur. In Leonberg-Warmbronn findet sie ein familienorientiertes Quartier mit erschwinglichen Preisen.
Noch bis zum Sommer wohnen Nina und Dominik Hildebrandt am Marienplatz in Stuttgart. Das Leben ist dort urban, lebendig, auch mal stressig. Und wegen des ständigen Verkehrs recht laut. Im städtischen Ballungsraum ist zudem die Luftqualität nicht die beste. „Mit unserem dreieinhalbjährigen Sohn zieht es uns deshalb jetzt raus aus der Stadt“, sagt die 33-Jährige, die in Leonberg geboren wurde und in Rutesheim aufgewachsen ist. Mehr Natur soll es sein, mehr Ruhe – und vor allem ein eigener Garten.