Wohnen in Leinfelden-Echterdingen: Wohnraum bleibt für viele Menschen Luxus

Mit dem Handlungsprogramm Wohnen 2030 hat sich die Stadt ehrgeizige Ziele gesetzt. Dass diese Ziele noch erreicht werden, wird aber immer unwahrscheinlicher.
Dreitausend neue Wohnungen bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Das hatten sich Stadtverwaltung und Gemeinderat im Jahr 2019 bei der Verabschiedung des Handlungsprogramms Wohnen 2030 als Ziel gesetzt. „Wir erreichen die Ziele nicht“, sagte nun der Bürgermeister Benjamin Dihm. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass lediglich rund 2599 neue Wohnungen in Leinfelden-Echterdingen bis 2030 entstehen. Etwa die Hälfte davon sind bereits gebaut. Und lediglich rund 360 statt 635 neue Wohnungen davon wären laut aktueller Prognose geförderte oder preisgedämpfte Wohnungen. Hiervon stehen bereits 120.