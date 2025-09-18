Wohnen in Leinfelden-Echterdingen: Kritik an Airbnb-Vermietungen auf den Fildern – auch wegen Lärm

In der Pandemie war das Interesse daran stark zurückgegangen. Nun wollen wieder mehr Eigentümer in Leinfelden-Echterdingen ihre Wohnungen gewerblich nutzen. Das schmeckt nicht jedem.
Der Wohnungsmarkt auf den Fildern ist stark angespannt. Günstige Mietwohnungen sind Mangelware. Und dennoch werden frühere Kinderzimmer, aber auch hochmoderne Wohnungen im Stadtgebiet von Leinfelden-Echterdingen an Messebesucher oder Leute, die in der Landeshauptstadt beruflich oder privat zu tun haben, vermietet. Wer auf der Airbnb-Internetseite nach Angeboten in dieser Stadt sucht, wird schnell fündig. Für Anfang Oktober wird dort beispielsweise eine hochwertige Echterdinger Eigentumswohnung in einem ruhigen Wohnhaus mit Balkon und Tiefgaragen-Stellplatz für 81 Euro pro Nacht angeboten.