Die Stadt Gerlingen macht den Weg frei für den Bau eines neuen Wohnquartiers in den Kupferwiesen. Hier sollen acht neue Wohnblocks mit 136 Wohnungen entstehen.
Abgerissen wird schon eifrig. Doch neu gebaut werden kann zwischen Wettegraben, Schillerstraße, Hofwiesenstraße und Kupferwiesenstraße erst, wenn die Stadt Gerlingen den Bebauungsplan aus dem Jahr 1975 geändert und das Baugesuch des Stuttgarter Bau- und Wohnungsvereins (BWV) abgesegnet hat. Beides ist am Mittwoch im Gemeinderat einstimmig erfolgt. Somit ist der Weg frei für ein neues Wohnquartier.