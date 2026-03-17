Wohnen in Fellbach: Trotz IBA-Rückzug der Stadt – Dieses Millionen-Projekt startet jetzt in Fellbach

Fürs Projekt „Wohnen mit Zukunft“ in der Eppingerstraße beim Fellbacher Bahnhof haben die Bagger erste Löcher gebuddelt und Erdhügel angehäuft. Die Fertigstellung ist bis 2027 geplant.
Die Stadt Fellbach hat zwar im Zuge der jüngsten Sparpakete zur Haushaltskonsolidierung ihr finanzielles und personelles Engagement zur Internationalen Bauausstellung Stadtregion Stuttgart 2027 eingefroren. Ein seit einigen Jahren geplantes, wichtiges IBA-Projekt, ein Neubau an der Eppingerstraße ganz in der Nähe des Fellbacher Bahnhofs, legt jetzt aber doch los. Deutlich erkennbar haben auf dem Areal die Erdarbeiten begonnen.