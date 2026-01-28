Wohnen in Fellbach: Neues Leben im Postamt –„Fellbacher werden ihre Freude am Areal haben“

Die frühere Hauptpost in Fellbach steht seit Jahren leer. Nun will die Kreisbaugruppe auf dem zentralen Areal rund 75 Wohneinheiten realisieren. Das Postgebäude selbst wird saniert.
Das Areal ist geprägt von Vergänglichkeit, wer hier von einem „Lost-Place-Charme“ spricht, liegt nicht weit von der Realität entfernt. Das Gebäude an der Stuttgarter Straße, Ecke Pfarrer-Sturm-Straße, das fast jeder Ältere in Fellbach schon einmal betreten hat, ist reichlich heruntergekommen. Doch es gibt gute Signale für eine bessere Zukunft.