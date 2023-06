Wohnen in Fellbach

1 Blick vom Balkon: Die Baustelle für das neue Volksbankgebäude ist nur eine der Lärmbelastungen, unter denen die Anwohner der Fellbacher Bahnhofstraße leiden. Foto: Frank Eppler

Erich Theile wohnt in der Fellbacher Bahnhofstraße. Mit Lärm hat er aus verschiedensten Quellen zu kämpfen. Baustellen, Busse, viel Verkehr und Autoposer kosten Nerven.









Die rosafarbenen Geranien leuchten in voller Pracht. Sie umrahmen den großen Balkon, der sogar teils überdacht ist. Tische und Stühle stehen bereit, die Sitzkissen sind in einer großen Truhe untergebracht. Beste Voraussetzungen für Urlaub auf Balkonien – wie es besonders für viele in Coronazeiten angesagt war. Doch das ist hier keine Option. „Wir haben hier vielleicht vor 20 Jahren einen gemeinsamen Geburtstag gefeiert“, sagt Erich Theile. Er muss das nicht weiter erklären, denn der Satz wird begleitet von einem lauten, scheppernden Geräusch.