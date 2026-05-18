Wohnen in Esslingen: Leben im preisgekrönten Zuhause – „Vielmehr ein Kunstwerk als ein Haus“

Die Familie Demircioglu hat sich mit ihrem ausgezeichneten Haus einen Traum erfüllt. Nachhaltiges Bauen und anspruchsvolle Architektur sind ihnen wichtig.
Der massive Holztisch im Wohnzimmer der Familie Demircioglu fällt aus dem Rahmen. Das Möbel bildet einen spannenden Kontrast zur hellen, großzügig geöffneten und modernen Architektur ihres Hauses. Der Tisch sei ein Erinnerungsstück an die Familie in der Türkei, verrät Berna Demircioglu. Ihr Wohnhaus im Esslinger Stadtteil Berkheim ist beim Wettbewerb Beispielhaftes Bauen im Landkreis Esslingen 2025 ausgezeichnet worden.