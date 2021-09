1 Mit Weitsicht: Blick auf Stuttgart von der Dachterrasse eines Hauses aus. Die Fassade des Gebäudes von Alexander Brenner ist aus Beton. Foto: Alexander Brenner/b-and

Stuttgart - Wer möchte nicht für eine kurze Zeit in das Haus und das Leben der anderen blicken? In den folgenden Plus-Angeboten unserer Redaktion geben wir einen Einblick in Häuser, Wohnungen und Lebensträume, die sonst für die Öffentlichkeit unzugänglich sind.

Das schwarze Holzhaus

Ökologische Holzhäuser gibt es viele – doch nur wenige bilden dank verkohlter Fassaden eine dermaßen markante Silhouette. Zu Besuch in einem preisgekrönten Architektenhaus in Stuttgart-Vaihingen, das nicht einmal 300.000 Euro gekostet hat.

Wohnen auf der Stuttgarter Halbhöhe

Die Architekten Katrin und Thilo Holzer haben ein Haus aus den 1930er Jahren in Stuttgart umgebaut. Manchmal wohnt dort aber auch eine Fernsehkommissarin.

Mörikestraße 1 in Stuttgart

Wer vom Westen Richtung Marienplatz hinabfährt, kommt am stattlichen Haus Mörikestraße 1 mit dem Mammutbaum im Garten vorbei. Drinnen ist es nicht minder interessant.

170-Quadratmeter-Wohntraum in Stuttgart

Wer schick wohnen will, braucht kein Einfamilienhaus auf der grünen Wiese. Großzügiger Wohnraum entsteht auch über den Dächern der Stadt – in Stuttgart und anderswo.

Wohnen auf dem Stuttgarter Killesberg

Das Haus sei eine Art gebaute Biografie, sagt Alexander Brenner. Der vielfach ausgezeichnete Architekt will mit seinem „Research House PR 39“ zeigen, was architektonisch und bautechnisch möglich ist.

Schönes Wohnen in Pliezhausen

So lebt es sich in einem vielfach ausgezeichneten Einfamilienhaus aus Beton: Ein Besuch in einem lichtdurchfluteten Heim bei einer jungen Familie in Pliezhausen in der Metropolregion Stuttgart.

Schön wohnen in Stuttgart-Uhlbach

Eine vierköpfige Familie hat im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach ein altes Reihenhaus zu einem schicken Zuhause mit Blick auf die Weinberge umbauen lassen.

Interior-Bloggerin in Stuttgart

Skandi, Modern, Vintage? Die Stuttgarterin Ulrike Schanz hat keinen festen Einrichtungsstil. Sie macht, was ihr gefällt. Wir haben nachgefragt, auf was die Interior-Bloggerin bei ihrer Wohnung wert legt und einen exklusiven Einblick bekommen.

Homestory in Stuttgart

Ben Streubel ist einer der wenigen Bewohner der Königstraße und lebt wie auf einer Insel über dem Menschenmeer der Fußgängerzone. Der Radiomoderator führt uns in sein Reich zwischen Urban Gardening und Spiderman.

Luxusimmobilienmakler in Stuttgart

Wer in Stuttgart exklusiv wohnen will, muss mindestens ein Multimillionär sein. Unterwegs mit dem Luxusimmobilienmakler Stéphan Kocijan.

Architektenhaus auf der Ostalb

Am Rand der Schwäbischen Alb hat sich eine Familie den Traum von einem sonnigen Domizil verwirklicht. Zu Besuch in einem spektakulären Architektenhaus in Aalen.

Das Familienidyll auf der Alb

Ein baumbestandenes Anwesen und eine aus den USA importierte Vorliebe: Das Stuttgarter Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oei hat aus diesen Gegebenheiten ein wohlkomponiertes Familienidyll geschaffen.

Umbau einer Kirche in Esslingen zum Loft

Gelungene Umnutzung in Zeiten knappen Wohnraums: So wird aus einer Kirche in der Esslinger Altstadt ein lichtes Zuhause für eine Familie mit vier Kindern.

Bonatz-Architektur in Esslingen

Das ehemalige Herrschaftshaus des Esslinger Fabrikanten Paul Eberspächer wurde einst von dem legendären Architekten Paul Bonatz gebaut. Die Villa verfügt über 22 Zimmer, zehn Schlaf- und sechs Badezimmer.

Luxusimmobilie in Esslingen

Gärtnerhaus, Pool und ganz viel Platz: In Esslingen wird eine ehemalige Fabrikantenvilla verkauft. Objekte in dieser Preislage sind selten auf dem Markt, und: Wer hat wirklich so viel Geld übrig? Die Liste der Interessenten ist illuster.

Marstall-Center in Ludwigsburg

Jürgen Freys Wohnung ist in vielerlei Hinsicht besonders. Im 16. Stock des Marstall-Centers hat er sich eine Bleibe eingerichtet. Wie lebt es sich, wenn man aus dem Bett über Ludwigsburg blicken kann?

Wohnen in Böblingen

Tricks, Kniffe und eine gute Vorstellungskraft: Michael Ragaller hat in Waldenbuch aus einer eher kleinen Doppelhaushälfte ein zauberhaftes Wohnhaus gemacht. Der Architekt hat einen guten Rat für jeden Bauherrn, der mit Bestandsgebäuden plant.

Wohnen auf dem Campingplatz in Murrhardt

Neues Leben auf dem Campingplatz in Murrhardt: Monika und Ingo Wiesner haben ihre edle Wohnung gegen einen Wohnwagen getauscht. Nun leben sie auf dem Campingplatz – und sind überglücklich. Von der Entdeckung einer ungeahnten Freiheit.

