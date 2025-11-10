Wohnen: Immobilienpreise steigen deutlich - Bauturbo reicht nicht

Häuser und Wohnungen in Deutschland verteuern sich nach neuen Zahlen wieder spürbar - gerade in Metropolen. Auch Mieter müssen mehr zahlen. Immobilienfinanzierer kritisieren die Bundesregierung.
Frankfurt/Main - Häuser und Wohnungen in Deutschland verteuern sich wieder deutlich - vor allem in den größten Städten. Im dritten Quartal stiegen die Immobilienpreise um 3,8 Prozent zum Vorjahresquartal, zeigen neue Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP). Sowohl bei Eigentumswohnungen als auch bei Ein- und Mehrfamilienhäusern ging es demnach nach oben.