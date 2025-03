Wohnen im Alter: Stuttgart droht dramatische Wohnungsnot für Senioren

1 Wir müssen draußen bleiben: Viele Wohnungen in Stuttgart sind nicht barrierefrei und deshalb nicht mit Rollator begehbar. Foto: dpa/Friso Gentsch

In Stuttgart fehlen laut einer Studie des Pestel-Instituts altersgerechte Wohnungen für die steigende Zahl von Ruheständlern. Oberbürgermeister Frank Nopper sagt: „Wir wollen und brauchen zukünftig mehr seniorentaugliche Wohnungen“.











Stuttgart kommt in die Jahre – und ist auf das Wohnen der älteren Menschen nicht vorbereitet: Die Baby-Boomer, also Menschen, die zwischen 1950 und 1964 geboren wurden, gehen bis 2035 in Rente. Dann werden in Stuttgart rund 110 800 Menschen im Ruhestand sein. Das geht aus einer Regional-Untersuchung zum Senioren-Wohnen hervor, die das Pestel-Institut gemacht hat.