Wohnen: Hohe Mieten und Grundstückspreise verhindern oft Umzüge

2 Vor allem in größeren Städten sind häufig kaum bezahlbare Wohnungen zu finden. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Eine große Mehrheit findet: Die Bundesregierung kümmert sich zu wenig um bezahlbare Wohnungen. Viele trauen sich keinen Umzug mehr.











Link kopiert



Berlin - Fast jeder Dritte in Deutschland würde gerne umziehen - bei vielen scheitert das einer Umfrage zufolge aber an hohen Mieten und Grundstückspreisen. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigten sich 58 Prozent mit ihrer Wohnsituation zufrieden. 18 Prozent antworteten, sie planten einen Umzug. 20 Prozent würden gerne umziehen, haben aber keine konkreten Pläne.