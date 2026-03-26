Wohnen bei Stuttgart: Mona baut ein Tiny House – und sucht zwei Nachbarn fürs Mini-Wohnprojekt

Mona Rapp baut ein Tiny House – nur 26 Minuten mit der S-Bahn von Stuttgart entfernt. Jetzt sucht sie zwei Nachbarn für ihr ungewöhnliches Wohnprojekt.
Für viele Menschen ist ein Tiny House ein Wohntraum: weniger Ballast, mehr Freiheit, ein Leben auf das Wesentliche reduziert. Doch was auf Social Media nach unkomplizierter Selbstverwirklichung aussieht, endet in Deutschland oft beim Bauamt. Bebauungspläne, Vorschriften, Genehmigungen – der bütokratische Aufwand auf dem Weg zum Minihaus ist selten so klein wie das Haus selbst. Wer diesen Weg geht, braucht Geduld. Oder Glück.