Wohnen: Banken vergeben mehr Immobilienkredite - aber Zinsen steigen

Kredite für die eigenen vier Wände sind bei Verbrauchern wieder deutlich stärker gefragt. Doch mit dem Iran-Krieg ziehen die Zinsen an. Für Hausbauer und Wohnungskäufer wird das zur Last.
Frankfurt/Main - Gefragte Eigenheime: Die Banken in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Immobilienkredite vergeben. Das Volumen der neu ausgereichten Darlehen stieg 2025 um 15,7 Prozent auf 148,6 Milliarden Euro, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) mitteilte, in dem die wichtigsten Immobilienfinanzierer zusammengeschlossen sind.