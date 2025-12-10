Wohnen auf den Fildern: So viel kostet die Miete auf den Fildern

Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt wollen ihren gemeinsamen Mietspiegel erneuern. Das Wohnen wird immer teurer. Die Mieten sind seit 2024 um 7,1 Prozent gestiegen.
Bereits seit dem Jahr 2022 machen Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt gemeinsame Sache und lassen einen Mietspiegel erstellen. Nach einer Fortschreibung im Jahr 2024 steht nun, vier Jahre nach dem ersten Mietspiegel, eine Erneuerung an. 905 Fragebögen wurden dafür vom Hamburger Unternehmen „ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung“ ausgewertet. Die Daten zeigen, dass die Mieten hoch sind und weiter steigen.