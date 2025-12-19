In Leinfelden-Echterdingen wird mindestens ein Jahr lang keine Mietpreisbremse gelten. Die SPD-Fraktion will das nicht einfach so hinnehmen.
Zum Januar werden die Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen einen neuen gemeinsamen, qualifizierten Mietspiegel haben. Die Fraktionen beider Städte haben dem Entwurf, den das Hamburger ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung vorgelegt hat, in ihrer letzten Sitzung vor Weihnachten zugestimmt. Auf dieser Grundlage wird nun ein neuer Mietspiegel samt Online-Mietpreisrechner erstellt. 3000 Fragebögen sind dafür an Mietende und Vermietende in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen versandt worden, 905 sind in die Erstellung des Mietspiegels eingeflossen. Demnach sind die Mieten im Vergleich zur letzten Fortschreibung um 7,1 Prozent gestiegen. Die durchschnittliche Nettokaltmiete beträgt in Filderstadt 10,88 Euro pro Quadratmeter und in Leinfelden-Echterdingen 11,69 Euro pro Quadratmeter.