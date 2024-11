Wohnen auf den Fildern: 2026 kommt ein neuer Mietspiegel

1 Auf den Fildern ist der Wohnungsmarkt angespannt. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Die gemeinsame Wohnkostenübersicht von Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen muss neu erstellt werden.











Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses haben bereits einhellig zugestimmt, im Gemeinderat wird das Ganze am 9. Dezember wohl nur noch eine Formsache sein: Filderstadt will seinen Mietspiegel neu erstellen lassen. 2022 hatte die Stadt erstmals gemeinsam mit der Nachbarstadt Leinfelden-Echterdingen eine qualifizierte Wohnungskostenübersicht erstellt, um sowohl Menschen, die Appartements mieten, als auch jenen, die vermieten, Anhaltspunkte zu geben. In beiden Kommunen ist die Lage angespannt. Ein qualifizierter Mietspiegel sorgt für Transparenz auf dem lokalen Wohnungsmarkt und bietet Rechtssicherheit für beide Parteien hinsichtlich der Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete. Zum 1. Januar dieses Jahres ist der gemeinsame Mietspiegel fortgeschrieben worden. Diese Fortschreibung gilt für zwei Jahre.