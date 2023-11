Wohnen auf dem Land oder lieber in der Stadt?

1 Raus aufs Land – oder doch lieber wieder zurück in die Stadt? Foto: Imago /Westend61

Der Traum vom Haus auf dem Land ist groß, doch es gibt auch Menschen, die von der Stadt aufs Land – und dann doch wieder zurück ziehen. Warum? Besuch bei einer Familie, die nun doch lieber wieder in der Stadt lebt.











Eigentlich konnte nichts schiefgehen. Schließlich gab es nur ein Für – und kein Wider. So schien es zumindest. Da war die Sehnsucht nach dem Leben auf dem Lande, und diese Sehnsucht ging in diesem Fall Hand in Hand mit der Vernunft.