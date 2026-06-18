Wohncontainer für Geflüchtete: Kehrtwende – Stadt plant Parkplatz in Weststadt nicht vollständig zu entsiegeln

Bürger rechneten damit, dass die Containersiedlung in der Ludwigsburger Schlieffenstraße vollständig begrünt wird. Jetzt gibt es andere Pläne – von denen nicht jeder etwas hält.
In den 20 Wohncontainern in der Schlieffenstraße wohnen derzeit noch 45 Geflüchtete – Ende Juli 2027 ziehen die letzten Bewohner aus. Was danach mit der Fläche passiert, war für viele Menschen eigentlich klar: die vollständige Entsiegelung und damit ein Schritt gegen die hohe Hitzebelastung in der Ludwigsburger Weststadt. Im Umweltbericht von April 2022 ist der Parkplatz als Ausgleichsfläche für die Grünfläche vermerkt, die dem Gewerbepark Waldäcker III weichen musste.