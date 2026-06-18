Wohncontainer für Geflüchtete: Kehrtwende – Stadt plant Parkplatz in Weststadt nicht vollständig zu entsiegeln

Bürger rechneten damit, dass die Containersiedlung in der Ludwigsburger Schlieffenstraße vollständig begrünt wird. Jetzt gibt es andere Pläne – von denen nicht jeder etwas hält.

In den 20 Wohncontainern in der Schlieffenstraße wohnen derzeit noch 45 Geflüchtete – Ende Juli 2027 ziehen die letzten Bewohner aus. Was danach mit der Fläche passiert, war für viele Menschen eigentlich klar: die vollständige Entsiegelung und damit ein Schritt gegen die hohe Hitzebelastung in der Ludwigsburger Weststadt. Im Umweltbericht von April 2022 ist der Parkplatz als Ausgleichsfläche für die Grünfläche vermerkt, die dem Gewerbepark Waldäcker III weichen musste.

Doch die Stadt hat nun andere Pläne: Auf geschätzt 60 Prozent der Fläche sollen Wohneinheiten für die nah gelegenen Unternehmen entstehen, die restlichen 40 Prozent sollen begrünt werden. Mit dem Verkauf des Gebietes möchte die Stadt nicht nur die Haushaltskasse aufbessern, sondern auch Wohnraum schaffen. Zum Unmut mancher Bürger.

Ob tatsächlich vier bis fünf dreigeschossige Wohngebäude auf dem Parkplatz entstehen, entscheidet der Gemeinderat vor der Sommerpause. „Die Stadtverwaltung erstellt aktuell eine Rahmenplanung, die sowohl der baulichen Entwicklung als auch der zukünftigen Freiraumentwicklung einen Rahmen geben soll“, sagt eine Sprecherin der Stadt. Parallel werden Gespräche mit Ludwigsburger Unternehmen geführt, denen das Mitarbeiterwohnen zugutekommen soll. Interessenten gebe es schon, sagt Oberbürgermeister Matthias Knecht. Der Erlös der verkauften Fläche läge bei rund 2,5 bis 3 Millionen Euro.

Stadt bewirbt sich auf Förderung

Eine Entscheidung hat das politische Gremium bereits nichtöffentlich getroffen: Die Stadt hat sich um eine Förderung beworben, durch die bis zu 80 Prozent der Kosten für Entsiegelung und Aufwertung vom Bund übernommen werden könnten. „Wir verfügen nicht über die finanziellen Mittel, um eine Fläche dieser Größe zu entsiegeln“, sagt Knecht. Die Kosten dafür würden sich auf rund zwei Millionen Euro belaufen. Deshalb seien externe Fördergelder erforderlich.

Bis Ende Juli stehen die Wohncontainer noch für Geflüchtete zur Verfügung. Foto: Anna-Sophie Kächele

Bei der Stadtteilbegehung stieß Oberbürgermeister Knecht mit den Plänen nicht bei jedem auf Zustimmung. „Manche Bürger sagen, entsiegeln Sie doch nur“, sagt er. „Bauen Sie nicht drauf.“ Das sei zwar die schönere Variante. Das Argument, die Weststadt sei eine Betonwüste, sehe er aber nicht in dem Ausmaß – vor allem nicht in dieser Ecke. „Es macht Sinn, Wohnungsbau und Grünflächen zu kombinieren“, sagt er.

„Wohnraum ist eine der großen Herausforderungen“

Für die Stadt Ludwigsburg sei das Thema Wohnraummangel eine der großen sozialen Herausforderungen. Als Beispiel für die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt nennt die Stadt die lange Warteliste für Mietwohnraum der städtischen Wohnungsbau Ludwigsburg. Im Dezember 2025 standen darauf 1385 Personen, davon 868 mit Wohnungsberechtigungsschein und 250 Bürgergeld-Empfänger.

Laut Klimaanpassungskonzept ist der Handlungsbedarf, um sich an den Klimawandel anzupassen, in Teilen der Weststadt besonders hoch. „Das wäre eine Fläche direkt neben einer hochwertigen Streuobstwiese in dem Teil der Stadt, der die Entsiegelung besonders dringend braucht“, sagt die Stadträtin Christine Knoß. „Niemand ruft nach einem verschwundenen Parkplatz.“ Um die verlorene Fläche des Gewerbeparks Waldäcker III auszugleichen, sollte ein Grüner Ring unter anderem entlang der Schlieffenstraße entstehen. „Der kann aus unserer Sicht trotzdem realisiert werden“, sagt Knecht. „Der wird nicht 100 Meter breit und er führt auch nicht einmal ununterbrochen um Ludwigsburg, das tut er aber auch an anderen Stellen nicht.“

Als Ludwigsburg im vergangenen Jahr von der Deutschen Umwelthilfe die rote Karte beim Hitzecheck bekommen hatte, hatte der Oberbürgermeister die Maßnahme angeführt, die Fläche an der Schlieffenstraße begrünen zu wollen. Auch deshalb zeigten sich Bürger von den neuen Plänen überrascht. Was schlussendlich mit der jetzigen Containersiedlung passiert, ist noch völlig offen – je nach Förderung und Gemeinderats-Entscheidung. Matthias Knecht rechnet mit einer Zustimmung für den Wohnbau.

Ludwigsburg besonders von Hitze betroffen

Hitze-Check

Die Deutsche Umwelthilfe hat Ludwigsburg 2025 zum zweiten Mal die rote Karte beim zweiten bundesweiten Hitze-Check gegeben.

Versiegelung

Die Oberfläche in der Stadt heizt sich laut Studie in den Sommermonaten auf mehr als 36 Grad auf, gut 50 Prozent der Fläche in Ludwigsburg sind versiegelt und nur auf rund zwei Prozent stehen Bäume, Hecken oder auch Beete, in denen Pflanzen blühen können.