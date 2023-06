1 Für das Gebiet Nördlich der Daimlerstraße in Schöckingen werden die Planungen nochmals angepasst: Gewerbe und Wohnen soll in dem gewachsenen Industriegebiet künftig ebenso möglich sein wie Erholung etwa auf dem Freizeitgelände. Foto: /Simon Granville

Wohnraum ist knapp und wird dringend benötigt. Doch Großprojekte zu realisieren, ist langwierig, wie die Stadt Ditzingen feststellen muss. Sie will dennoch den Bedarf decken – und hat deshalb andere Wege eingeschlagen.









Ditzingen - Hat es einen Anlass gebraucht, um umzudenken, dann ist das Baugebiet Ob dem Korntaler Weg am Rand der Ditzinger Kernstadt gewiss ein solcher Stein des Anstosses gewesen. Viel mehr Zeit als gedacht bedarf es, um das Baugebiet am Rande der Kernstadt zu realisieren. Noch immer steht auf der achteinhalb Hektar großen Fläche kein Haus, ganz zu schweigen davon, dass dort ein Neubürger wohnte, eine Ditzinger Familie sich verändert hätte. Der Grund für den Zeitverzug sind sich hinziehende Grundstücksverhandlungen in dem vergleichsweise großen Gebiet für zwei- bis dreigeschossige Häuser, Mehrfamilien und Einfamilienhäuser, Einzel-, Doppel-, Ketten- und Reihenhäuser. In Kürze, so heißt es im Rathaus, seien die Verhandlungen abgeschlossen. Platz für mehrere hundert Personen soll dort entstehen. 146 Wohneinheiten in Einzelhäusern sowie 154 im Geschosswohnungsbau sind geplant.