Die Stadt Fellbach und Wohnbau Layher haben ihren jahrelangen Clinch offenkundig beigelegt. Auf einem lange brachliegenden Areal in Citynähe entsteht das Wohnprojekt Bruckäcker.
Wo liegen die Bruckäcker? Bei einer Straßenumfrage in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) würden vermutlich 95 von 100 Angesprochenen sagen: „Keine Ahnung!“ Nun, der Name mag bisher noch nicht geläufig sein, das Areal kennen allerdings die meisten: Es ist eine mit Wiese und Sträuchern bedeckte Freifläche im Osten der Kernstadt, die seit vielen Jahren zu einem Wohngebiet entwickelt werden soll, ohne das man dem Ziel näher gekommen wäre. Doch nun erscheint sehr helles Licht am Ende des Tunnels.