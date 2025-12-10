Die Entwicklung eines neuen Quartiers in der Berliner Straße in Leonberg mit 123 Wohnungen kommt voran. Doch nach einem aktuellen Gutachten sind Probleme und Mehrkosten zu erwarten.
Die Stadt Leonberg treibt die Entwicklung des neuen Wohngebiets an der Berliner Straße weiter voran. In dem neuen Quartier sollen 123 Wohneinheiten entstehen. Bei der Verteilung der unterschiedlichen Wohnformen strebt die Stadt eigenen Angaben nach eine gute Mischung der zukünftigen Bewohner, ihrer Bedürfnisse, den passenden Angeboten und resultierenden Eigentumsverhältnissen an. Die geförderten Sozialmietwohnungen sind deshalb auch Bestandteil aller vier Gebäude. 40 Wohnungen (30,5 Prozent) sind als bezahlbarer Wohnraum beziehungsweise Sozialmietwohnungen vorgesehen.