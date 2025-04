Wohnbau im Rems-Murr-Kreis: Kreis hält trotz Krise an Wohnbaustrategie mit 500+ Wohnungen fest

1 Wie hier auf dem ehemaligen Klinikareal in Waiblingen engagiert sich der Kreis über die Kreisbaugruppe in der Schaffung oder Modernisierung von Wohnraum. Foto: Gottfried Stoppel

Während andere Kommunen beim Wohnungsbau zurückrudern, baut der Rems-Murr-Kreis weiter – auch unter schwierigen Bedingungen. Was hinter der Strategie steckt und wie viele Wohnungen noch entstehen sollen.











Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum bleibt eine der größten Herausforderungen im Rems-Murr-Kreis. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung deshalb einstimmig beschlossen, an der bestehenden Wohnbaustrategie festzuhalten. Damit bekennt sich der Landkreis weiterhin klar zu seinem besonderen Engagement – in einer Zeit, in der viele andere Kommunen beim Wohnungsbau zurückrudern müssen.