Wohnbau im Rems-Murr-Kreis: In Remshalden entstehen 110 Wohnungen für Familien, Singles und Senioren

Früher Realschul-Standort, jetzt Wohnbau-Schwerpunkt: Der Projektentwickler Instone Real Estate hat sich das Schulgelände auf der Grunbacher Höhe gesichert – und drückt aufs Tempo.
Wohnungen statt Klassenzimmer: Fast zehn Jahre nach dem Unterrichtsbeginn in der Realschule Remshalden (Rems-Murr-Kreis) im Teilort Geradstetten gibt es auf dem ehemaligen Standort der Bildungseinrichtung im Teilort Grunbach endlich Bewegung. Der deutschlandweit tätige Wohnentwickler Instone Real Estate hat der Kommune die lange vor sich hin dämmernde Brache abgekauft und will auf dem knapp 9200 Quadratmeter großen Gelände einen Appartement-Komplex mit bis zu 110 Wohneinheiten bauen.