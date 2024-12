Einige Familien müssen die kommenden Feiertage in dem Kinderhospiz Sternenbrücke verbringen. TV-Star Guido Maria Kretschmer (59) überraschte die Betroffenen mit seinem Besuch in der Hamburger Einrichtung und schmückte gemeinsam mit den Familien und Mitarbeitern den Weihnachtsbaum.

"Ich möchte den Moment nutzen, nach diesem wunderschönen Tag, den ich hier hatte in der Sternenbrücke. Das ist nicht nur ein großes Geschenk für mich gewesen hier den Baum schmücken zu dürfen mit all den tollen Familien und den Mitarbeitern hier, sondern es ist auch für mich der Start in die Weihnachtszeit", schwärmt der Modedesigner in einem Video, das die Sternenbrücke auf Instagram veröffentlicht hat. Der "Shopping Queen"-Juror wünscht allen Zuschauern eine gesegnete Weihnachtszeit und Gesundheit, denn das sei das "aller, allerwichtigste".

Nach dem Schmücken des Baumes mit roten und hellen Kugeln und Schleifen wurden mit der Fernsehprominenz Weihnachtslieder gesungen und die von Kretschmer und seinem Ehemann Frank Mutters (69) selbstgebackenen Kekse gegessen.

"Danke, dass du an unserer Seite bist"

Das Kinderhospiz bedankt sich in der dazugehörigen Bildunterschrift: "Vielen Dank, lieber Guido Maria Kretschmer, dass du an unserer Seite bist und natürlich für deine tatkräftige Unterstützung beim Schmücken unseres Weihnachtsbaums! Deine Anwesenheit und dein Engagement bringen so viel Freude in unser Haus und stimmten uns alle auf eine besinnliche Weihnachtszeit ein."

Karitatives Engagement beweist der Modedesigner nicht nur an diesem Tag. Guido Maria Kretschmer ist seit vielen Jahren Botschafter der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und hat 2023 den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten für seinen ehrenamtlichen Einsatz. Auch den RTL-Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" unterstützt der gebürtige Münsteraner jedes Jahr tatkräftig.