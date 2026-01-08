Prinz Harry wird bald wieder nach Großbritannien reisen - allerdings nicht für ein Familientreffen. Der Herzog von Sussex muss vor Gericht aussagen. Ein Wiedersehen mit König Charles ist laut BBC nicht geplant.
Als Prinz Harry (41) im September 2025 seinen Vater König Charles (77) in der Londoner Clarence House zum Tee traf, wirkte das wie ein echtes Tauwetter zwischen Vater und Sohn. 19 Monate hatten sich die beiden nicht mehr persönlich gesehen. Doch nun droht die zarte Annäherung bereits wieder ins Stocken zu geraten.