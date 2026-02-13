Wohl aufgrund zu vieler Menschen: Panik-Attacke? Sharon Stone verlässt Wiener Opernball fluchtartig

Aus einem schillernden Abend beim Wiener Opernball wurde für Sharon Stone offenbar ein Albtraum. Der Star soll eine Panik-Attacke erlitten haben und zurück ins Hotel geflüchtet sein.
Es sollte der große Auftritt eines großen Stars werden. Doch Sharons Stones (67) Teilnahme am Wiener Opernball war bereits vorbei, noch bevor er überhaupt beginnen konnte. Wie österreichische Medien übereinstimmend berichten, erlitt der Hollywoodstar offenbar eine Panik-Attacke und verließ die Veranstaltung direkt zu Beginn wieder. Stone soll demnach inzwischen zurück in ihrem Hotel sein, eine Rückkehr in die Wiener Staatsoper erscheint eher unwahrscheinlich.