Wohin an Pfingsten?: Kirchheim wird zum Mekka der Oldtimerfans – und eine TV-Kultfigur ist mit dabei

Am 24. und 25. Mai findet das zweite Treffen dieser Art in Kirchheim (Kreis Esslingen) statt. Hunderte historische Fahrzeuge auf zwei und vier Rädern werden erwartet.
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt das Kirchheimer Oldtimer-Pfingsttreffen in diesem Jahr zurück an den Güterbahnhof in Kirchheim unter Teck. Rollende Raritäten aus verschiedenen Epochen sind am 24. und 25. Mai jeweils von 9 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen. „Wir freuen uns über jeden Besucher, der mit uns die Leidenschaft für historische Fahrzeuge teilt“, sagt Veranstalter Tony Zeccola.