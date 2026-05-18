Wohin an Pfingsten?: Kirchheim wird zum Mekka der Oldtimerfans – und eine TV-Kultfigur ist mit dabei

Am 24. und 25. Mai findet das zweite Treffen dieser Art in Kirchheim (Kreis Esslingen) statt. Hunderte historische Fahrzeuge auf zwei und vier Rädern werden erwartet.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt das Kirchheimer Oldtimer-Pfingsttreffen in diesem Jahr zurück an den Güterbahnhof in Kirchheim unter Teck. Rollende Raritäten aus verschiedenen Epochen sind am 24. und 25. Mai jeweils von 9 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen. „Wir freuen uns über jeden Besucher, der mit uns die Leidenschaft für historische Fahrzeuge teilt“, sagt Veranstalter Tony Zeccola.

Das Event habe bei der Premiere schon mit rund 10 000 Besuchern beeindruckt. „Dieses Mal“, sagt Zeccola, „verspricht es noch größer und spektakulärer zu werden.“ Eine bunte und interessante Palette an Fahrzeugen sei garantiert. Ob wie im Vorjahr mehr als 1000 Old- und Youngtimer kommen werden, wird sich zeigen. Eine Anmeldung für das Pfingstreffen ist nicht erforderlich, Teilnehmer können mit ihren mobilen Schätzen direkt vorfahren.

Die Besucher können sich auf eine vielfältige Präsentation freuen, teilt Zeccola mit. Die Palette reiche von historischen Behördenfahrzeugen bis hin zu eleganten Klassikern aus Deutschland, Italien und den USA. Auch Motorräder und Vespas werden nicht fehlen. Zahlreiche Oldtimer- und Klassikclubs haben ihre Teilnahme zugesagt. Auch das Polizeimuseum Stuttgart und das Feuerwehrmuseum Kirchheim bringen mobile Exponate mit. Der Verein Historische Dampftechnik Kirchheim wird eine Dampfwalze vorstellen und das Museum Kiemele mit einem Panzer vertreten sein.

Das zweitägige Treffen soll ein Treffpunkt sein für Enthusiasten, Sammler und Familien gleichermaßen, sagt der Veranstalter. Es vereint den Angaben zufolge eine Carshow mit historischen Fahrzeugen und ein buntes Rahmenprogramm. So ist auf dem weitläufigen Areal an der Schöllkopfstraße auch für Live-Musik auf zwei Bühnen gesorgt und zahlreiche Foodtrucks versorgen die Gäste mit Speisen und Getränken.

Der Schrottplatz hat Peter Ludolf einst berühmt gemacht. Foto: Veranstalter

Ein weiteres Highlight: Die Fernseh-Kultfigur Peter Ludolf, bekannt aus der Doku-Soap „Die Ludolfs - 4 Brüder auf’m Schrottplatz“ des Fernsehsenders DMAX, wird an beiden Tagen ebenfalls vor Ort sein und den Besuchern Autogramme ausstellen sowie für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.