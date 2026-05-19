Von der „Kleinen Toskana“ bis zu sechs Seen: Entdecken Sie fünf reizvolle Radwege in und um Leonberg. Eine Tour führt an 19 alten Mühlen vorbei und bietet Geschichte zum Erfahren.
Es kurbelt Herz und Kreislauf an, stärkt Muskeln, ist gut für die Gelenke, baut Stress ab und ist obendrein noch umweltfreundlich –Radfahren hat etliche Vorteile für Körper und Geist. Beliebt ist die Fortbewegung auf zwei Rädern allemal: Mehr als 80 Prozent der Deutschen nutzen laut dem Verkehrsministerium das Fahrrad, 55 Prozent halten es gar für unverzichtbar. Wir geben Tipps für fünf schöne Touren in und um Leonberg.