Sie führen vorbei an ruhigen Waldseen, plätschernden Flüssen, weitläufigen Ausblicken und sogar an richtiger Kunst: Fünf Tipps für abwechslungsreiche Radtouren rund um Leonberg.
Es kurbelt Herz und Kreislauf an, stärkt Muskeln, ist gut für die Gelenke, baut Stress ab und ist obendrein noch richtig umweltfreundlich –Radfahren hat so einige Vorteile für Körper und Geist. Beliebt ist es allemal: Über 80 Prozent der Deutschen nutzen laut Verkehrsministerium das Fahrrad, 55 Prozent halten es gar für unverzichtbar. Wir geben Tipps für fünf schöne Touren.