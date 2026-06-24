Wohngeld-Streichung betrifft tausende Stuttgarter

Familien und Rentner müssen zittern: Weil Einkommensgrenzen verschärft und Pauschalen gestrichen werden sollen, droht fast jedem dritten Wohngeld-Haushalt das Aus.

Erst werden Witwenrente und Minijobs grundsätzlich hinterfragt, dann auch noch das Wohngeld: Wer mit wenig Einkommen die Miete kaum noch stemmen kann, greift in Deutschland auf diese Sozialleistung zurück. Doch genau hier plant die Bundesregierung nun massive Kürzungen. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat angekündigt, dass ihr Ressort aufgrund strenger Haushaltsvorgaben tief ansetzen muss. Für Millionen Betroffene – vor allem Rentner und Familien – bedeutet das eine Phase großer Unsicherheit. Allein in Stuttgart dürften es tausende sein.

Unsere Empfehlung für Sie Rentenkommission & Co. Das ändert sich bei Witwenrente und Minijobs Was die linke Hand gibt, nimmt die Rechte: Der Staat zeigt sich bei Witwenrenten und Minijobs zunehmend knausrig. Droht bei beidem ein „Aus durch die Hintertür“? Zwei Milliarden Euro weniger für Wohngeld Nach den aktuellen Regierungsplänen steht dem Wohngeld-Budget eine drastische Diät bevor. Insgesamt sollen zwei Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden. Die Lasten teilen sich der Bund und die Bundesländer zu gleichen Teilen:

Bund: Wohngeld-Einsparung von 1 Milliarde Euro

Länder: Wohngeld-Einsparung von 1 Milliarde Euro

Damit schrumpfen die jährlichen Gesamtausgaben für das Wohngeld von zuletzt rund fünf Milliarden Euro auf nur noch etwa drei Milliarden Euro. Das entspricht einer Kürzung des Budgets um fast 40 Prozent.

Nicht nur in der Sozialpolitik neigt sich die Waage allmählich in eine bestimmte Richtung. Foto: IMAGO/Steinach

Jeder dritte Haushalt von Wohngeld-Kürzungen betroffen

Erste Schätzungen von Sozialverbänden und Fachportalen zeigen ein düsteres Bild: Rund jeder dritte Wohngeld-Haushalt könnte seinen Anspruch künftig komplett verlieren. Das liegt vor allem daran, dass Finanzminister Lars Klingbeil überall Einsparungen fordert, und deswegen an sämtlichen Stellschrauben der Berechnung angesetzt wird.

Die maximal zulässigen Einkommensgrenzen sollen verschärft werden, die zuschussfähigen Miet-Höchstbeträge stehen vor einer Deckelung, und auch die Freibeträge für Familien oder Menschen mit Behinderung sowie die Heizkostenpauschalen kommen auf den Prüfstand. Wer künftig auch nur knapp über den neuen, niedrigeren Einkommensschwellen liegt, fällt komplett aus dem Raster.

Mann sucht im Abfall nach Pfandflaschen. Foto: IMAGO/Jürgen Ritter

Rentner und Familien in Stuttgart verlieren Wohngeld

Besonders bitter ist das für zwei Gruppen, die den Großteil der Empfänger ausmachen. Von den rund 1,2 Millionen Haushalten, die staatliche Hilfe für ihre Miete erhalten, sind:

Über 50 Prozent Rentnerinnen und Rentner (ca. 638.000 Haushalte)

Rund 44 Prozen Familien und Alleinerziehende

Wichtig für aktuelle Empfänger: Laufende Bewilligungen sind von den Plänen erst einmal nicht betroffen und behalten ihre Gültigkeit. Erst wenn der Bewilligungszeitraum (meist 12 bis 24 Monate) abläuft und ein Folgeantrag gestellt wird, greifen die neuen, strengeren Regeln.

Warum wird beim Wohngeld gespart?

Hintergrund sind die harten Budgetverhandlungen und der allgemeine Sparkurs der Bundesregierung. Jedes Ministerium muss seinen Beitrag leisten, um die Schuldenbremse einzuhalten. Bauministerin Hubertz verteidigte den Schritt als „schmerzhaft, aber notwendig“, um in Zukunft wieder größere finanzielle Handlungsspielräume zu gewinnen.

Scholz hatte das Wohngeld erst wegen Corona ausgeweitet

Erst unter Bundeskanzler Olaf Scholz war der Wohngeldanspruch ausgeweitet worden, um Härten der Corona-Pandemie abzufedern. Gleichzeitig verlängerten sich aber die Bearbeitungszeiten in den Kommunen auf bis zu ein Jahr, so dass die gut gemeinte Idee in der Umsetzung ziemlich floppte. Nun soll sie offenbar wieder ganz zurückgenommen werden.

Sozialverbände und Linke kritisieren Wohngeld-Einschnitte

Kritiker aus Opposition und Sozialverbänden reagieren mit deutlichen Worten. Der Deutsche Mieterbund warnt vor einem massiven Anstieg der Wohnungslosigkeit und die Linke spricht im Bundestag von einer „sozialpolitischen Sauerei“, so eine Rede der Abgeordneten Sahra Mirow. Bemängelt wird vor allem, dass gekürzt wird, während die Mieten in den Ballungsräumen unaufhaltsam weiter steigen.

Wie geht es mit dem Wohngeld weiter?

Noch ist das Vorhaben kein geltendes Recht. Der Gesetzentwurf befindet sich aktuell in der sogenannten Ressortabstimmung zwischen den Ministerien. Danach muss er das Bundeskabinett passieren und im Anschluss das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren im Bundestag durchlaufen. Bis zum endgültigen Beschluss gelten die bisherigen Regelungen unverändert weiter.