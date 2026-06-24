Wohngeld-Streichung betrifft tausende Stuttgarter

Familien und Rentner müssen zittern: Weil Einkommensgrenzen verschärft und Pauschalen gestrichen werden sollen, droht fast jedem dritten Wohngeld-Haushalt das Aus.
Erst werden Witwenrente und Minijobs grundsätzlich hinterfragt, dann auch noch das Wohngeld: Wer mit wenig Einkommen die Miete kaum noch stemmen kann, greift in Deutschland auf diese Sozialleistung zurück. Doch genau hier plant die Bundesregierung nun massive Kürzungen. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat angekündigt, dass ihr Ressort aufgrund strenger Haushaltsvorgaben tief ansetzen muss. Für Millionen Betroffene – vor allem Rentner und Familien – bedeutet das eine Phase großer Unsicherheit. Allein in Stuttgart dürften es tausende sein.