1 Ed Sheeran auf dem Weg ins Gericht. Foto: imago/ZUMA Wire

Ed Sheeran steht aktuell im Rahmen eines Urheberrechtsstreits wegen seines Mega-Hits "Shape of You" vor Gericht. Doch dann wird plötzlich ein anderes Lied abgespielt, das bisher noch nicht einmal veröffentlicht wurde.















Link kopiert

Der britische Superstar Ed Sheeran (31) wehrt sich aktuell in einem Urheberrechtsprozess gegen den Vorwurf, seinen Hit "Shape of You" plagiiert zu haben. Vor Gericht rückte nun aber ein weiterer Song unglücklich in den Mittelpunkt. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, wurde vor dem High Court in London aus Versehen ein kurzer Ausschnitt eines bis dato unveröffentlichten Liedes des Sängers angespielt. Eigentlich hätten frühere Aufnahmen seines Mega-Hits "Shape of You" erklingen sollen.

"Das ist ein Song, den ich letzten Januar geschrieben habe", sagte der Sänger zu seinen Anwälten und fragte verblüfft: "Wo haben Sie das her?" Einer seiner Anwälte erklärte vor dem Gericht, dass der Vorfall "aus Versehen" passiert sei. Offenbar war die Sequenz vom Computer des "Shape of You"-Co-Autoren Steven McCutcheon erklungen, auf dem sich auch "unveröffentlichtes Material" befinde. Der Anwalt entschuldigte sich demnach mit den Worten: "Ich bin sicher, es wird nicht wieder passieren."

Plagiatsvorwürfe

Die Songwriter Sami Chokri und Ross O'Donoghue werfen dem britischen Popstar vor, dass eine zentrale "Oh I"-Songzeile in "Shape of You" dem Refrain ihres eigenen Songs "Oh Why" auffallend ähnlich sei. Sheeran weist die Anschuldigungen zurück.

Ed Sheeran hatte "Shape of You" gemeinsam mit Snow-Patrol-Sänger Johnny McDaid (45) und Produzent Steven McCutcheon komponiert. 2017 wurde der Song veröffentlicht - und zu seinem größten Charterfolg. Sheeran wurde zuvor bereits zweimal wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. 2016 für seine Single "Photograph" und zwei Jahre später wegen "Thinking Out Loud".