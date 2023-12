Wölfe in Baden-Württemberg: Experte: Tod von Jungtieren etwas völlig Normales

1 Wölfe in Baden-Württemberg. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der bislang einzige bekannte Wolfswelpe in Baden-Württemberg wurde überfahren. Warum ein Experte dennoch davon ausgeht, dass schon bald wieder ein Wolfsrudel durch den Südschwarzwald streift.











Link kopiert



Der bislang einzige bekannte Wolfswelpe in Baden-Württemberg ist zwar überfahren worden - nach Einschätzung eines Experten dürfte aber schon bald wieder ein Wolfsrudel durch den Südschwarzwald streifen. „Bei jungen Müttern kommt es immer wieder vor, dass der erste Wurf nicht so groß ist. Im nächsten Jahr erwarte ich deshalb, dass dann mehr Jungtiere auf die Welt kommen“, sagte Micha Herdtfelder vom Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg der „Heilbronner Stimme“ über das Wolfspaar am Schluchsee. Das Paar wird nach seinen Worten auch in der Gegend im Südschwarzwald bleiben. „Der Verlust des Welpen ist kein Grund für die Eltern, ihren Standort zu wechseln.“